POL-NI: Gabelstapler wieder aufgetaucht

Bückeburg (ots) –

(PP) Der im Zeitraum vom 04.06., 11:00 Uhr bis zum 06.06., 09:30

Uhr vom frei zugänglichen Gelände des „Zuchthauses“ an der Ahnser

Straße in Bückeburg entwendete Gabelstapler der Marke Jungheinrich

wurde am 08.06. um 09:30 Uhr an fast der gleichen Stelle wieder

aufgefunden. Zeugen, die den Gabelstapler in diesem Zeitraum gesehen

haben, bzw. angeben können, wo dieser im Zeitraum genutzt wurde,

werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei

in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

