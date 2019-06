POL-PDKL: B10/Pirmasens, Polizei kontrolliert Brummifahrer

Pirmasens (ots) –

Am Mittwochmorgen führten Beamte der Zentralen Verkehrsdienste der

Polizeidirektion Kaiserslautern an der B10 in Höhe des Parkplatzes

Waldfriedhof eine mehrstündige Verkehrskontrolle durch. Das besondere

Augenmerk der Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung galt dem

gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Unterstützt wurden sie von

Beamten der Polizeidirektion Pirmasens, der Gewerbeaufsicht der SGD

Süd, und des Sonderabfallmanagements Mainz. Von 29 kontrollierten

Fahrzeugen mussten 18 beanstandet werden. In zwei Fällen wurde ein

Strafverfahren eingeleitet, 12 Brummifahrer müssen mit einem

Bußgeldverfahren rechnen und 5 mal wurden Verwarnungsgelder erhoben.

Von zwei Lkw-Fahrern wurden Sicherheitsleistungen einbehalten und

gegen drei Firmeninhaber wurden Verfahren der Vermögensabschöpfung

eingeleitet. Insgesamt 7 Beförderungseinheiten wurde die Weiterfahrt

wegen technischer Mängel oder unzureichend gesicherter Ladung

untersagt. Ein Lkw-Fahrer stand aktuell unter dem Einfluss von

Drogen. In seinem Fahrzeug wurden 5 g Marihuana aufgefunden und

sichergestellt

