LPI-SHL: Fahrrad gefunden

Suhl (ots) –

Am Mittwoch fanden Beamte des Suhler Inspektionsdienstes in der

Backstraße in Suhl ein herrenloses Fahrrad. Der Eigentümer kann es

mit einem entsprechenden Nachweis bei der Polizei abholen.

