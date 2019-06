LPI-SLF: Vermissten in fremdem Garten angetroffen

Sonneberg (ots) – Der seit Mittwoch aus einem Sonneberger Klinikum

vermisste 63-Jährige wurde nach Zeugenhinweisen am frühen

Donnerstagmorgen äußerlich unverletzt in Sonneberg angetroffen. Der

Mann hatte offenbar gänzlich die Orientierung verloren. Eine

Anwohnerin bemerkte den hilflosen Mann am heutigen frühen Morgen,

gegen 06.00 Uhr, in ihrem Garten in der Bismarckstraße und

verständigte die Polizei. Der Patient kam zur weiteren Behandlung

wieder ins Klinikum. Die Polizei dankt allen Zeuge für die

Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten.

