POL-KI: 190612.3 Kiel: Polizei begleitet rund 900 friedliche Demonstranten

Kiel (ots) – Die Polizei hat Mittwochabend zwei Demonstrationen im

Stadtgebiet begleitet, die im Rahmen der Innenministerkonferenz

angemeldet wurden. Die insgesamt rund 900 Teilnehmer verhielten sich

überwiegend friedlich.

Gegen 19 Uhr startete die erste Demonstration mit rund 600

Teilnehmern vom Platz der Matrosen am Hauptbahnhof. Die

Aufzugsstrecke führte von dort über den Knooper Weg in Richtung

Dreiecksplatz. Während der Demonstration kam es zu keinen besonderen

Vorkommnissen aus polizeilicher Sicht, abgesehen von

situationsbedingten kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die

Demonstration wurde gegen 20:40 Uhr beendet.

Vom Dreiecksplatz startete gegen 20 Uhr eine zweite angemeldete

Demonstration mit rund 300 Teilnehmern. Dieser zog zunächst über die

Holtenauer Straße und die Waitzstraße in den Knooper Weg und von dort

über die Legienstraße durch die Innenstadt bis zum Platz der

Matrosen, der gegen 21:30 Uhr erreicht wurde. Gegen 22:05 Uhr wurde

die Demonstration seitens des Anmelders für beendet erklärt.

Zwischenzeitlich kam es zu kurzzeitigen Straßensperrungen im Bereich

Brunswiker Straße, Holtenauer Straße und Knooper Weg.

Zwei Demonstrationsteilnehmer zündeten während dieses Aufzugs

sogenannte Bengalos. Einige Teilnehmer versuchten am Platz der

Matrosen Absperrlinien zu übersteigen, was durch Polizeikräfte

verhindert werden konnte. Die Personalien von mehreren Demonstranten

wurden daraufhin festgestellt. In der Raiffeisenstraße wurde zum Ende

der Veranstaltung bei einer Person illegale Pyrotechnik aufgefunden

und sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren ist die Folge.

In zwei weiteren Fällen nahmen die Beamten im Einsatzverlauf

Strafanzeigen wegen Beleidigung eines Polizeibeamten sowie wegen des

Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Beide Beschuldigte waren keine Teilnehmer der Demonstrationen. Zu

anderen strafbaren Handlungen ist es mit Stand 22:25 Uhr nicht

gekommen.

Drei Polizeibeamte aus Eutin wurden auf der Anfahrt nach Kiel in

Plön bei einem nicht verschuldeten Verkehrsunfall verletzt und kamen

vorsorglich in Krankenhäuser. Während des Einsatzes verletzte sich

kein Polizeibeamter.

Einsatzleiter Jürgen Funk bedankt sich bei den eingesetzten

Einsatzkräften aus Kiel, Eutin, Hamburg und Niedersachsen für die

professionelle Abwicklung des Einsatzes.

