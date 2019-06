POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Mertesdorf (ots) – Am Mittwoch, 12.06.2018 um 15:00 Uhr kam es in

Mertesdorf an der Einmündung der L 149 und der Hauptstraße zu einem

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 34jährige Fahrzeugführerin wollte

mit ihrem Pkw von der L 149 kommend nach links in die Ortslage

Mertesdorf abbiegen. Hierbei übersah sie die 39jährige

entgegenkommende Fahrzeugführerin, welche die L 149 in Richtung

Trier-Ruwer befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide

Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und in Trierer Krankenhäusern

ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass

sie durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten.

Der Sachschaden wird auf mindesten 10000 Euro geschätzt. Im Einsatz

waren zwei Rettungswagen aus Schweich und Trier-Ehrang, der

Rettungshubschrauber aus Wittlich, ein Trierer Abschleppunternehmen,

die Straßenmeisterei Hermeskeil sowie die Polizeiinspektion Schweich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-9157-0

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.