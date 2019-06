POL-WES: Kamp-Lintfort – Pkw auf Dach gelandet, eine Person leicht verletzt

Kamp-Lintfort (ots) – Am Mittwoch, den 12.06.2019, gegen 18:00 Uhr

ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Prinzenstraße. Eine

47-jährige Frau aus Kamp-Lintfort befuhr mit ihrem Pkw die

Prinzenstraße in Fahrtrichtung Rheinberger Straße, als plötzlich ein

28-jähriger Pkw-Fahrer aus Alpen aus ihrer Sicht von rechts kommend

aus einer Einfahrt ausfuhr, ohne auf den querenden Verkehr zu achten.

Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge in dessen Folge der Pkw

der Frau sich überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand kam.

Die 47-Jährige wurde leicht verletzt von Ersthelfern aus dem Pkw

geborgen und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Alpen blieb unverletzt. Der

Sachschaden wird auf etwa 8000,– Euro geschätzt.

