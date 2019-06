POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall

Hagenbach (ots) – Am späten Nachmittag des 12.06.2019 befuhr ein

28-jähriger PKW-Fahrer gegen 17:30 Uhr die L540 von Hagenbach kommend

in Fahrtrichtung Berg. An der Einmündung zur L540 kam er aufgrund

bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW-Fahrer wurde

durch das Unfallgeschehen schwer verletzt, der LKW-Fahrer verblieb

unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro, wobei an

beiden beteiligten Fahrzeugen Totalschaden entstand. Wegen der

ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn mit einem

Spezialfahrzeug gereinigt werden und konnte erst gegen 21:15 Uhr

freigegeben werden, sodass die Strecke für fast drei Stunden komplett

gesperrt war.

