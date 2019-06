POL-PDNW: Verkehrsunfall/Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Deidesheim (ots) – Am Mittwoch, den 12.06.2019 gegen 18:20 Uhr,

kam es in Gemarkung Deidesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine

54-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die Deutsche Weinstraße in

Richtung Ruppertsberg. Nachdem sie zwei Radfahrer überholt und den

Überholvorgang bereits abgeschlossen hatte, kam sie aus noch

ungeklärter Ursache mit ihrem PKW plötzlich auf die Gegenfahrbahn.

Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW,

welcher mit zwei Personen besetzt war. Alle drei Fahrzeuginsassen

wurden leicht bis mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst

in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeugen waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf ca. 40000,- Euro geschätzt. Die L 516 war im

Bereich der Unfallstelle für fast zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz

befanden sich Kräfte der Polizei Haßloch und Neustadt/Weinstraße,

Feuerwehr VG Deidesheim, Rettungsdienst, Straßenmeisterei.

