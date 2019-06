POL-PDMT: Fund einer Phosphorgranate

Osterspai (ots) – Im Rahmen von Erdaushubarbeiten am Ortsrand von

Osterpai wurde ein Teil einer Phosphorgranate aus dem zweiten

Weltkrieg freigelegt. Die beschädigte Granate lag unerkannt an der

Erdoberfläche, so dass es ohne weiteres menschliches Hinzutun zu

einer Selbstentzündung durch die Reaktion mit Sauerstoff kam. Eine

Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Granate

wurde durch den Kampfmittelräumdienst fachgerecht entsorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Montabaur | Publiziert durch presseportal.de.