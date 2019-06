POL-NB: Beinahe Frontalzusammenstoß auf schmaler Fahrbahn (Lks. Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) –

Am 12.06.2019 ereignete sich auf der Gemeindestraße zwischen

Kaveldorf und Landsdorf in der Gemeinde Recknitz-Trebeltal gegen

15:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt

wurde.

Eine 63-jährige Frau aus Rostock befuhr mit ihrem Dacia die

Gemeindestraße aus Richtung Landsdorf in Richtung Kavelsdorf. In

einer leichten Kurve kam der Dacia-Fahrerin eine 31-jährige

VW-Fahrerin entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache gelang es der

Rostockerin zu diesem Zeitpunkt nicht das Rechtsfahrgebot

einzuhalten. Die VW-Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig, wich auf

die Bankette aus und verhinderte so einen Frontalzusammenstoß.

Dennoch kollidierten beide Fahrzeuge seitlich. Die 63-Jährige wurde

dabei leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch erstversorgt. Die

beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch

Abschleppunternehmen geborgen. Hierfür musste die schmale Fahrbahn

für rund eine Stunde gesperrt werden. Hinsichtlich der

Verkehrsmaßnahmen wurden die Polizeibeamten aus Ribnitz-Damgarten von

den Polizeibeamten des Autobahn- und Polizeireviers Grimmen

unterstützt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8 000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

PHK Andreas Scholz

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

