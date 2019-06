POL-PDWIL: Leichtkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wittlich (ots) –

Am Mittwoch, 12.06.2019 um 17:35 Uhr wurde ein 16-jähriger Fahrer

eines Leichtkraftrades schwer verletzt. Der junge Mann war auf dem

Weg von der Arbeit nach Hause, als er auf der K 54 von Wittlich

kommend in einer scharfen Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad verlor,

stürzte und über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben rutschte.

Dort blieb er schwerverletzt liegen. Nach seiner Erstversorgung durch

den Notarzt und das DRK wurde er zur stationären Behandlung ins

Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die

Polizei Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Ralf Orth, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter

Tweets by PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Wittlich | Publiziert durch presseportal.de.