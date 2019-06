FW-BO: Brand zweier PKW drohte auf ein Gebäude überzugreifen.

Bochum (ots) –

Um 10:34 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem brennenden

Heckengewächs in der Straße „Am Gebrannten“ alarmiert. Bei Ankunft

der ersten Einsatzkräfte war das Feuer auf zwei vor der Hecke

parkende Autos übergegriffen, die bereits in vollem Ausmaß brannten.

Das Feuer drohte auf ein Gebäude überzugreifen. Es rückten weitere

Einsatzkräfte aus.Einige Minuten später waren 35 Einsatzkräfte der

Feuerwehr Bochum an der Einsatzstelle.Die brennenden PKW sowie die

Hecke konnten zügig abgelöscht, und ein Brandübergriff auf das

Gebäude verhindert werden. Abschließend wurde über die PKW ein

Schaumteppich gelegt. Bei den Löscharbeiten wurde festgestellt,das es

sich bei einem PKW um ein Hybridfahrzeug mit einer Batterie handelt,

die auch in Elektroautos Verwendung findet. Die Autobatterie wurde

weiter gekühlt, um eine erneute Entzündung zu vermeiden. Das Fahrzeug

wurde mittels einer Mulde zur Hauptfeuerwache gebracht, und in einem

mit Wasser gefüllten Container abgelassen, so das die Batterie im

Wasser versenkt war, um sie dauerhaft abzukühlen. Dort verbleibt das

Fahrzeug die nächsten 24 Stunden bis es der Entsorgung zugeführt

werden kann. Personen kamen nicht zu Schaden.

