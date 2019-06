POL-TUT: (Schramberg) Einbruch in Café

Schramberg (ots) – In der Schiltachstraße wurde in der Nacht von

Montag auf Dienstag in ein Café eingebrochen. Die Täterschaft hebelte

den Schließmechanismus eine Türe auf und gelangte auf diese Weise in

die Räumlichkeiten. Dort hebelten die Täter einen Zigarettenautomaten

auf. Ob aus dem Geld- beziehungsweise aus dem Zigarettenschacht etwas

entwendet wurde, ist unklar. Aus einem angrenzenden Büro entwendeten

die Täter Münzgeld in dreistelliger Höhe. Der Schaden an der

Eingangstüre dürfte mehrere hundert Euro betragen. Wer verdächtigte

Personen oder Fahrzeuge wahrnahm, wird gebeten sich bei der Polizei

in Schramberg, Tel. 07422/2701-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.