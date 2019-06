POL-NOM: Frau fährt alleinbeteiligt gegen Baum

Northeim (ots) – Northeim, Bundesstraße 241, zwischen Höckelheim

und Berwartshausen, 12.06.2019, 12.58 Uhr

NORTHEIM (MM) – Am Mittwoch, den 12.06.2019, gegen 12.58 Uhr,

befuhr eine 76-jährige Fahrzeugführerin aus Moringen die B 241 aus

Höckelheim kommend in Richtung Berwartshausen. Aufgrund von Schwindel

und Unwohlsein geriet die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum.

Die 76-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund

auslaufender Betriebsstoffe wurde die untere Wasserbehörde und die

Straßenmeisterei verständigt. Die B 241 musste für die Bergung des

Pkw kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Der verursachte

Schaden liegt bei ca. 10.000 Euro.

