POL-GT: 15-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots) – Gütersloh (HB) Am 12.06.19, gegen 13.15 Uhr,

ereignete sich in Gütersloh ein Verkehrsunfall, bei dem eine

15-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Die Schülerin befuhr den Radweg an der Holler Straße

stadtauswärts. Als sie die Holler Straße überqueren wollte, um in die

Straße Zur Ikel einzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit einem VW

Golf, dessen 53-jähriger Fahrer die Holler Straße ebenfalls

stadtauswärts befuhr. Hierbei wurde die Radfahrerin verletzt. Die

Gütersloherin wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit

einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand besteht Lebensgefahr.

Die Holler Str. musste für ca. 1 ½ Stunden gesperrt werden. Der

PKW und das Fahrrad wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

