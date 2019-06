FW-MG: Großbrand

Mönchengladbach-Eicken, 12.06.2019, 4:11 Uhr, Alsstraße (ots) –

Der seit den frühen Morgenstunden fortschreitende Großbrand an der

Alsstraße fordert die Einsatzkräfte bis an die Grenze der

Leistungsfähigkeit. Nur mit umluftunabhängigen Atemschutzgeräten ist

eine Brandbekämpfung möglich. Die starke Rauchentwicklung behindert

die Sicht und sorgt immer wieder für kurzzeitigen Rückzug aus den

Abschnitten. Die Bevölkerung ist weiterhin aufgefordert, Türen und

Fenster geschlossen zu halten. Der letzte, durch Riegelstellung

geschützte Brandabschnitt, konnte leider bis auf einen Verkaufsraum

nicht gehalten werden und wurde ebenfalls Opfer der Flammen.

Zahlreiche Fachleute u.a. der NEW, MAGS und Bauaufsicht begutachteten

die Einsatzstelle hinsichtlich der Löschwasserverwertung, Baustatik

und Freisetzung von Gefahrstoffen. Derzeit bestehen keine Gefahren

für Menschen, Tiere und Umwelt. Mit schwerem Räumgerät werden jetzt

die instabilen Außenwände eingerissen, damit die Einsatzkräfte Zugang

zu den unzugänglichen Bereichen erhalten. Die Hilfsorganisationen

unterstützen mit großem Aufgebot die Versorgung der Einsatzkräfte.

Geplante Personalwechsel um 11:30, 18:00 und 21:00 Uhr sorgen für

eine erträgliche Belastung der Einsatzkräfte. Die Brandbekämpfung

wird mit Sicherheit noch den morgigen Tag in Anspruch nehmen, zumal

in der Nacht kurzfristig nur Sicherungsarbeiten gemacht werden

können, um keine Einsatzkräfte durch herabfallende Dachkonstruktionen

zu gefährden. Ebenso haben im Laufe des Tages eine Vielzahl von

Medienvertretern das Geschehen in Wort und Bild festgehalten.

Im Einsatz waren alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die

Kräfte der drei Berufswachen und die Hilfsorganisationen

Einsatzleiter: Ltd BD Jörg Lampe

