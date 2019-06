POL-KLE: Kleve – Diebstahl auf Friedhof / Vasen und Leuchten von rund 50 Gräbern entwendet oder beschädigt

Kleve-Kellen (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und

Mittwoch (12. Juni 2019), 6.30 Uhr, entwendeten oder beschädigten

unbekannte Täter auf dem Friedhof an der Peiterstraße Vasen und

Leuchten von rund 50 Gräbern. Eine gestohlene Grableuchte wurde auf

einer freien Fläche zwischen dem Friedhof und der Straße Postdeich

gefunden und sichergestellt.

Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve zu melden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve. In beiden

Fällen wählen sie bitte die Telefonnummer 02821 5040. (ME)

