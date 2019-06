POL-K: 190612-4-K Gestohlenes Fahrrad im Internet entdeckt – mit Polizei zur Übergabe

Köln (ots) –

Am Dienstagnachmittag (11. Juni) haben Kölner Zivilfahnder zwei

16-jährige Brüder bei dem Versuch, ein gestohlenes Fahrrad zu

verkaufen, auf einem Parkplatz in Köln-Niehl in Flagranti erwischt.

Der Radbesitzer (20) hatte sein am Pfingstwochenende in Weidenpesch

gestohlenes Singlespeed Bike auf einer Verkaufsplattform im Internet

wiederentdeckt. Zur Übergabe brachte er Polizisten mit. Während der

Bestohlenen mit seinem Fahrrad nach Hause fuhr, nahm das angedachte

Verkaufsgeschäft der beiden Brüder auf der Wache sein Ende.

Bei einem ebenfalls 16-Jährigen Begleiter der zwei mutmaßlichen

Fahrradhehler stellten die Ermittler zudem ein silbernes E-Bike der

Marke Cyco sicher, bei dem es sich nach aktuellem Ermittlungsstand

ebenfalls gestohlen sein dürfte. Der Jugendliche will das E-Bike ohne

Akku für lediglich 200 Euro übers Internet erworben haben. Die

Polizei sucht mit einem Foto von dem sichergestellten Rad, dessen

Rahmennummer derzeit nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist, nach der

rechtmäßigen Eigentümerin. Diese wird gebeten, sich unter der

Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an

poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 54 zu

melden. (cs)

