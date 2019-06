POL-NE: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisster Jugendlicher (Foto anbei)

Dormagen, Neuss, Krefeld (ots) –

Seit Dienstagmittag (11.6.), etwa 12:30 Uhr, wird die 14-jährige

Naomi F. vermisst. Das Mädchen verließ zu diesem Zeitpunkt eine

Jugendeinrichtung an der Norfer Straße in Neuss und ist seitdem

unbekannten Aufenthalts. Inzwischen wurde die Polizei eingeschaltet

und eine Vermisstenanzeige erstattet. Bisherige Suchmaßnahmen blieben

ohne Erfolg, so dass die Kripo nun mit der Veröffentlichung eines

Bildes nach der 14-Jährigen sucht (Foto anbei).

Naomi F., hat dunkle, lange Haare, ist etwa 157 Zentimeter groß

und schlank. Sie trug bei ihrem Verschwinden eine dunkle Jeans, ein

helles T-Shirt und Sneaker. Die Jugendliche hat neben Neuss auch

Bekannte in Dormagen und Krefeld und könnte sich möglicherweise dort

aufhalten.

Hinweise auf eine Straftat hat die Polizei derzeit keine.

Bürgerinnen und Bürger, die Informationen zum Verbleib von Naomi

haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem

ermittelnden Kriminalkommissariat 25 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss

Kontakt aufzunehmen.

