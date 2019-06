FW Bremerhaven: Zwei neue Simulationstrainer für die Ausbildung angeschafft

Bremerhaven (ots) –

Die Bremerhavener Feuerwehrakademie für Rettungsdienst hat für die

rettungsdienstliche Ausbildung zwei neue Trainer für die Simulation

erkrankter Menschen angeschafft. Mit Hilfe von Training und

Simulation werden Auszubildende zum Notfallsanitäter auf die

rettungsdienstliche Praxis vorbereitet. In einer sicheren,

geschützten Lernumgebung können gezielt notfallmedizinische

Handlungen und Abläufe eingeübt und optimiert werden. Durch die

beiden Simulationstrainer im Wert von rund 60.000 EUR besteht die

Möglichkeit verschiedene Krankheitsbilder und Notfallsituationen so

realitätsnah wie möglich zu üben und diverse Krankheitsbilder zu

erfassen. So können verschiedene Geräusche bei Erkrankungen der

Atmung, des Herzens und des Bauches sowie ein Puls, eine

Blutdruckmessung und die Interpretation eines Elektrokardiogrammes

(EKG) dargestellt werden. Neben den Standardmaßnahmen zur

Patientenversorgung, wie Wiederbelebung und Defibrillation, bieten

die Simulatoren unter anderem auch Möglichkeiten Atemwegserkrankungen

zu erkennen und zu analysieren, unterschiedliche Zugangswege zum

Gefäßsystem zu erkennen, sowie Elektrotherapien zu trainieren. Jedes

Training endet mit einer Nachbesprechung auf der Grundlage eines

automatisierten Protokolls. Fachlehrer und Praxisanleiter der

Bremerhavener Feuerwehrakademie für Rettungsdienst erhielten eine

Einweisung an zwei neu beschaffte Simulationstrainer für die

notfallmedizinische Ausbildung. Der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat

Jörn Hoffmann zeigt sich erfreut über die Neuanschaffung. „Ziel ist

die notfallmedizinische Versorgung und die Zusammenarbeit im Team zu

optimieren, sodass im Ernstfall die Überlebenschancen und die

Therapieerfolge des Patienten verbessert werden“, so Hoffmann.

Kürzel: KLA

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 – 95897 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 – 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Bremerhaven | Publiziert durch presseportal.de.