POL-VER: Reh prallt in Windschutzscheibe eines Pkw + Werkzeug aufgefunden – Polizei prüft Zusammenhänge + Pkw ausgeräumt + Aus dem Verkehr gezogen + Zeugen nach Verkehrsunfall mit 6-jährigem Mädchen gesucht

Landkreise Verden und Osterholz (ots) –

LANDKREIS VERDEN

Reh prallt in Windschutzscheibe eines Pkw

Verden. Eine 41-jährige Fahrerin eines Ford erlitt einen Schock

und leichte Velretzungen als sie am Mittwochmorgen auf der Eisseler

Straße in Richtung Verden fuhr und plötzlich mit einem Reh

zusammenstieß. Das Reh prallte auf die Windschutzscheibe und

beschädigte diese derart, dass sich Glassplitter lösten und die

schwangere Fahrerin trafen. Rettungskräfte brachten die Frau zur

medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Reh überlebte den

Unfall leider nicht. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Der Pkw musste abgeschleppt werden.

(Ein Lichtbild befindet sich in der digitalen Lichtbildmappe der

Polizeiinspektion Verden/Osterholz.)

Werkzeug aufgefunden – Polizei prüft Zusammenhänge

Langwedel/Verden. Am Montagnachmittag wurden in einem Gebüsch am

Bürgerpark in Verden hochwertige Werkzeuge aufgefunden, die aus einem

Diebstahl stammen könnten. Ein Passant hatte sie in der Straße „Am

Bürgerpark“ die von der Bremer Straße abgeht und den Beginn des Parks

kennzeichnet aufgefunden und der Polizei gemeldet.

Einen Tag später, am Dienstagmorgen, wurde der Polizei wiederum

ein Einbruch in einen Baucontainer gemeldet, der auf einer Baustelle

in Langwedel in der Straße „Im Ort“ abgestellt war. Hieraus wurden

zwischen Freitagmittag und Dienstag mehrere Werkzeuge gestohlen, bei

denen es sich um die in Verden aufgefundenen Geräte handeln könnte.

Der Sachschaden liegt in einem vierstelligen Bereich.

Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes in Verden prüfen nun,

ob das aufgefundene Werkzeug aus dem Diebstahl in Langwedel oder

möglicherweise aus einer anderen Straftat stammt.

Nun bittet die Polizei um Mithilfe: Mögliche Zeugen, die an der

Baustelle in Langwedel oder am Bürgerpark in Verden verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an

die Beamten gebeten.

Pkw ausgeräumt

Ottersberg. Zwischen dem späten Montagabend und Dienstagmorgen

haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Mercedes CL500

verschafft, der im Ahornweg abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginnenraum

bauten die Diebe mehrere Teile aus und flüchteten anschließend mit

der Beute. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen

Bereich.

Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände

oder Personen in der Nähe.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Aus dem Verkehr gezogen

Ritterhude. Beamte der Polizei Ritterhude zogen einen 43-Jährigen

auf seinem Motorroller aus dem Verkehr, weil er keinen gültigen

Führerschein vorweisen konnte. Der Mann hatte nur eine

Mofa-Prüfbescheinigung, die ihm erlaubt, ein Fahrzeug mit höchsten 25

km/h zu fahren. Als die Beamten ihn stoppten, fuhr er jedoch knapp

20km/h schneller. Für Krafträder mit Geschwindigkeiten über 25km/h

ist ein Führerschein notwendig, den der Mann nicht vorweisen konnte.

Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Schon häufiger wurden Verkehrsteilnehmer angehalten, die nur eine

Prüfbescheinigung, jedoch keine Fahrerlaubnis besaßen. Auch wenn die

Verlockung für ein schnelleres Gefährt groß ist, sollte den Fahrern

ihre Verantwortung für sich und andere bewusst sein. In den

Fahrstunden für einen Führerschein lernen die Fahrschüler den

sicheren Umgang mit diesen Fahrzeugen und lernen so Kontrolle über

ihr Motorrad zu bekommen.

Nicht richtig mit dem Fahrzeug umgehen zu können, erhöht die

Unfallgefahr für sich und unbeteiligte Dritte deutlich. In jedem Fall

wird eine Straftat gegen die Fahrer eingeleitet, die kein

Kavaliersdelikt darstellt.

Zeugen nach Verkehrsunfall mit 6-jährigem Mädchen gesucht

Lilienthal. Am Donnerstagnachmittag 16:00 und 17:00 Uhr ist es in

der Straße „In der Vieth“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw

und einer 6-jährigen Radfahrerin gekommen. Das 6-jährige Mädchen sei

in Richtung Wiesenweg gefahren, als ihr in der Kurve ein silberner

Pkw entgegenkam und beide zusammenstießen. Obwohl das Mädchen dadurch

gestürzt sei und sich leicht verletzte, sei die unbekannte blonde

Frau mit ihrem Pkw davongefahren.

Ein Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Die Polizei Lilienthal hat nun die Ermittlungen gegen die unbekannte

Frau wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung

aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der

Autofahrerin machen können, werden unter 04202/982000 um Hinweise an

die Polizei gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Verden / Osterholz | Publiziert durch presseportal.de.