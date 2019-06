POL-HST: Sachbeschädigungen und Diebstähle im Stadtgebiet Stralsund

Stralsund (ots) – In den letzten Tagen und Wochen kam es vermehrt

zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen, Diebstahl von PKW-Teilen

sowie zu mehren Diebstählen in Wohngebieten in der Hansestadt

Stralsund.

So wurden am vergangenen Wochenende (08. bis 10. Juni) von

insgesamt elf PKW an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet die

Antennen entwendet. Weiterhin kam es seit dem Monat April vermehrt zu

Sachbeschädigungen, bei denen vorrangig PKW-Reifen zerstochen wurden.

Insgesamt wurden im genannten Zeitraum acht Taten angezeigt, bei

denen durch Unbekannte mehrere Reifen zerstochen wurden.

Außerdem kam es im Stadtgebiet zu mehreren Diebstahlshandlungen

aus Kraftfahrzeugen, die zum Teil auch auf Privatgrundstücken

standen. Dabei ist ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro

entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl

und Sachbeschädigung aufgenommen, ist jederzeit für Zeugenhinweise

dankbar und rät in diesem Zusammenhang:

– Lassen Sie niemals Wertgegenstände in ihrem PKW liegen.

– Achten Sie darauf, ihr Fahrzeug nach dem Verlassen ordnungsgemäß

zu verschließen.

– Kontrollieren Sie ihr Fahrzeug vor dem Fahrtantritt auf

Verkehrssicherheit.

