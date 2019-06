POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrerin leicht verletzt

Ludwigsburg (ots) – Mit leichten Verletzungen musste der

Rettungsdienst am Mittwoch eine 24 Jahre alte Radfahrerin in ein

Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 08:30 Uhr in Ludwigsburg in

einen Unfall verwickelt worden war. An der Kreuzung zur Uhlandstraße

stand ein 32-jähriger Opel-Lenker in der Schillerstraße an einer

roten Ampel. Als das Signal auf Grün umgeschaltet hatte, setzte er

seine Fahrt fort und wollte nach rechts in die Uhlandstraße

einbiegen. Dabei erkannte er auf dem seitlich neben ihm verlaufenen

Radstreifen einen Radfahrer, der die Uhlandstraße überqueren wollte.

Diesen ließ er zunächst passieren und bog dann weiter ab. Dabei

übersah er mutmaßlich aus Unachtsamkeit die 24-jährige Radfahrerin,

die hinter dem anderen Radfahrer die Fahrbahn vermutlich ebenfalls

überqueren wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem die

Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Der entstandene Sachschaden

ist gering.

