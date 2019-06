POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: VW-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit geparktem Fahrzeug – über 5.000 Euro Schaden

Ketsch (ots) – Aus ungeklärter Ursache kam eine 77-jährige

VW-Fahrerin am Dienstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, in der Mannheimer

Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem VW Golf einer

24-Jährigen. Die 24-Jährige hatte ihren PKW in einer Parkbucht in

Höhe des Anwesens 11 abgestellt und befand sich noch in ihrem

Fahrzeug, als es zu der Kollision kam. Verletzungen zog sich

glücklicherweise keiner zu, es entstand jedoch ein Gesamtschaden in

Höhe von über 5.000 Euro.

