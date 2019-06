POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Über Fenster in Erdgeschosswohnung eingestiegen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – In der Gärtnerstraße brach ein bislang

unbekannter Täter am Dienstag, zwischen 8 Uhr und 19 Uhr, in eine

Erdgeschosswohnung ein. Der Unbekannte hatte sich über ein Fenster

auf der Gebäuderückseite Zugang zur Wohnung verschafft und aus dieser

einen Laptop und Bargeld mitgehen lassen. Im Anschluss ergriff er mit

dem Diebesgut die Flucht. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere

hundert Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.:

0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.