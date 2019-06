POL-TUT: (VS-Villingen) Einbruch in Büroräume

VS-Villingen (ots) – Über das vergangene Pfingstwochenende sind

unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma in der Straße „Insel“

eingedrungen. Die Einbrecher stemmten mit einem Brechwerkzeug ein

Fenster auf und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Die

Eindringlinge durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen nach

Wertsachen und Geld. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nicht

gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721

601-0) entgegen.

