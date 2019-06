POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 12.06.19

Goslar (ots) – Volltrunkene, hilflose Person Am Dienstag,

11.06.19, um 20.57 Uhr, wurde ein bereits polizeibekannter 43jähriger

Mann aus Bad Harzburg volltrunken, auf dem Gehweg der

Herzog-Wilhelm-Str. liegend, festgestellt. Er war nicht mehr in der

Lage seinen Weg selbständig fortzusetzten und konnte durch die

eingesetzten Beamten auch nicht seiner Wohnung zugeführt werden.

Daher wurde er bis zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam in

Goslar eingeliefert. Jetzt hat er die Kosten des Polizeieinsatzes

sowie die Übernachtung im Polizeigewahrsam zu tragen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Dienstag, 11.06.19, um

19.00 Uhr, ereignete sich im Goslarer Ortsteil Immenrode ein

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Unfallflucht. Ein

27jähriger Motorradfahrer fuhr mit seinem Krad Kawasaki von Goslar

kommend auf der Weddinger Str. in Richtung Weddingen, als er von

einer PKW-Fahrerin überholt wurde. Nach dem Überholvorgang habe die

PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug grundlos abgebremst, so dass der Kradfahrer

ebenfalls abbremsen musste. Dabei bremste er so heftig, dass er zu

Fall kam und sich leicht verletzte. Durch die Besatzung eines

zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen wurde eine Erstversorgung des

Kradfahrers durchgeführt. Er klagte über Schmerzen an der Schulter

und im Oberkörper. An seinem Krad entstand ein Schaden in Höhe von

ca. 1000,– EUR. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen

dunkelgrauen PKW VW Golf mit Clausthaler Kennzeichen handeln.

Fahrzeugführer sei eine ca. 40-50 Jahre alte Frau gewesen. Gegen

diese bislang unbekannte Frau wurde ein Strafverfahren wegen

Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen

werden gebeten sich bei der Polizei Vienenburg bzw. Bad Harzburg zu

melden.

Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr Am Dienstag, 11.06.19, um

16.30 Uhr, wurde einem 21jährigem Ilsenburger im Schlosspark Bad

Harzburg die Armbanduhr entwendet. Ein bislang unbekannter Täter

rempelte den Geschädigten an, so dass dabei dessen Armbanduhr zu

Boden fiel. Der Täter nahm sodann die Uhr an sich und rannte mit der

Beute davon. Bei der Uhr handelt es sich um ein Modell des

Herstellers Tag Heuer im Wert von 1450,– Euro. Bei dem Täter handelt

es sich nach Angaben des Geschädigten um eine männliche, vermutlich

ausländische Person. Diese sei ca. 180 cm groß und auffällig dünn

gewesen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad

Harzburg zu melden. I.A. Hertrampf, PHK, PK Bad Harzburg

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Goslar | Publiziert durch presseportal.de.