POL-TUT: (Donaueschingen) Fenster an Sparkasse eingeschlagen

Donaueschingen (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr,

und Dienstag, 6 Uhr, haben unbekannte Täter am Gebäude der Sparkasse

in der Mühlenstraße eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter

stiegen nicht in das Gebäude ein. Der Schaden wird auf rund 1.000

Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen

(Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

