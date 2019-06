POL-RT: Steinewerfer B 28, Polizeibeamten verletzt, Verdächtiger vor Supermarkt, Unfälle mit Verletzten, Brennendes Moped

Reutlingen (ots) – Steinewerfer gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem bislang unbekannten Steinewerfer fahndet derzeit die

Reutlinger Polizei. Ein 22-Jähriger war mit seinem Honda Civic am

späten Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, auf der B 28 von

Metzingen kommend unterwegs. Kurz vor dem Stadtgebiet bemerkte er

drei oder vier Personen, die auf der Brücke über der Bundesstraße

standen. Ein etwa 20 Jahre alter Mann warf offenbar gezielt mit einem

Stein auf sein Fahrzeug. Der Honda wurde an der Windschutzscheibe

etwa auf Höhe des Gesichtsfeldes getroffen, aber nicht durchschlagen.

Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der

Vorfall wurde erst eine halbe Stunde später bei der Polizei

angezeigt, so dass eine Fahndung erfolglos verlief. Zur Beschreibung

der Täter ist nur bekannt, dass eine Person ein blaues Oberteil trug.

Zeitgleich soll ein weißer Kastenwagen auf der B 28 in dieselbe

Richtung gefahren sein. Dessen Fahrer bremste ebenfalls stark ab, als

der Stein heruntergeworfen wurde. Dieser und weitere Zeugen werden

gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier

Reutlingen zu melden. (ms)

Reutlingen (RT): Vorrang missachtet

Zwei Leichtverletzte und etwa 6.000 Euro Sachschaden sind die

Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Straße Am

Heilbrunnen. Ein 91-Jähriger bog gegen 14 Uhr mit seinem Renault

Megan von einem Grundstück kommend nach links in die Straße ein.

Hierbei missachtete er den Vorrang eines Smart, dessen 21-jähriger

Fahrer von der Stuttgarter Straße herkommend in Richtung Sondelfingen

unterwegs war. Der Smart-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig

reagieren, so dass sein Wagen mit dem Renault kollidierte. Der

21-Jährige und eine 84-Jährige Beifahrerin im Megane wurden vom

Rettungsdienst mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite

Smart musste abgeschleppt werden. (jw)

Reutlingen (RT): Faustschlag gegen Polizeibeamten

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

und Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen

einen 37-jährigen Mann, der am Mittwoch, gegen 0.30 Uhr, in der

Heppstraße einen Polizeibeamten durch einen Faustschlag ins Gesicht

leicht verletzt hat. Der Mann und ein Begleiter waren auf ihren

Fahrrädern mit Bierflaschen in der Hand einer Streifenwagenbesatzung

aufgefallen und sollten kontrolliert werden, wobei der 37-Jährige

keinerlei Anweisungen nachkam und sich zunehmend aggressiv und

drohend verhielt. Schließlich musste er festgehalten und in Gewahrsam

genommen werden. Dagegen leistete der Verdächtige erheblichen

Widerstand und schlug einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht.

Nach einem kurzen Fluchtversuch zu Fuß konnte der Mann gefasst und

vorläufig festgenommen werden. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere

Anzeigen. Weil er ein nach dem Waffengesetz verbotenes Messer bei

sich hatte, wird gegen ihn auch wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz ermittelt. Mehrere Gegenstände, die der Mann bei sich

hatte und deren Herkunft unklar ist, darunter auch zahlreiche

verschreibungspflichtige Medikamente wurden zur Überprüfung

beschlagnahmt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. (jw)

Wernau (ES): Brennendes Moped

Ein Kleinkraftrad ist am Mittwoch auf dem Bahnhofsplatz in Brand

geraten. Ein Passant bemerkte gegen ein Uhr das brennende Zweirad

neben der Unterführung am Bahnhofsplatz und alarmierte die

Rettungskräfte. Die Feuerwehr Wernau, die mit zwei Fahrzeugen und

mehreren Einsatzkräften vor Ort war, konnte das zwischenzeitlich

komplett in Flammen stehende Kleinkraftrad schnell löschen und ein

Übergreifen der Flammen auf andere dort abgestellte Fahrräder und Pkw

verhindern. Das Feuer war vermutlich aufgrund eines technischen

Defekts ausgebrochen. (jw)

Weilheim/Teck (ES): Verdächtiger Mann vor dem Supermarkt

(Zeugenaufruf)

Zu einer verdächtigen Wahrnehmung vor einem Einkaufsmarkt in der

Obere Grabenstraße suchen die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion

weitere Zeugen. Am Dienstagabend beobachteten mehrere Personen einen

maskierten und möglicherweise bewaffneten Mann, der zu Fuß aus

Richtung der Hofstraße kommend zum Eingang des Marktes ging, dort

aber umdrehte und zügig in Richtung Gemeindehaus wegging. Eine nach

Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang

negativ. Die Polizei hofft, dass weitere Zeugen den Mann auf seinem

Weg zum Supermarkt oder danach gesehen haben. Dieser war etwa 20

Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank und war bekleidet mit einer

beigen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte

er ins Gesicht gezogen. Zudem hatte er ein rotes Tuch vor dem Mund.

Nach Zeugenangaben könnte er eine silberne Waffe im Hosenbund

getragen haben. Hinweise auf den Unbekannten werden unter Tel.

07021/5010 erbeten. (ak)

Tübingen (TÜ): Motorroller-Lenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorroller-Lenker bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagmittag erlitten, als ihn eine Autofahrerin

beim Abbiegen übersehen hat. Die 36-Jährige befuhr gegen 12.15 Uhr

mit ihrem VW Scirocco die Schnarrenbergstraße und bog nach links in

Richtung Kliniken ab. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden

18-Jährigen auf seinem Roller. Der junge Mann wurde nach der

Kollision über den Pkw auf die Straße abgewiesen. Er musste in der

naheliegenden Klinik stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen

entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Sie mussten

abgeschleppt werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagabend

in Tübingen ereignet. Eine 83-Jährige befuhr kurz vor 18 Uhr mit

ihrem VW Golf die Westbahnhofstraße von der Stadtmitte herkommend.

Unmittelbar nach dem Linksabbiegen auf die B 296 in Richtung

Schloßbergtunnel kam sie vom rechten auf den linken Abbiegestreifen.

Hierbei kollidierte die Seniorin mit ihrem Wagen den neben ihr

fahrenden BMW einer 74-Jährigen. Ein nachfolgender, 28 Jahre alter

Mann musste aufgrund der Kollision der beiden Pkw mit seinem Motorrad

abbremsen. Da er sich mit seiner KTM noch in der Kurvenneigung

befand, rutschte seine Maschine weg. Beim Sturz auf den Asphalt zog

sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik

behandelt werden mussten, wohin ihn der Rettungsdienst brachte. Der

Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Mössingen (TÜ): Am Steuer eingeschlafen

Eine junge Frau ist am helllichten Nachmittag am Steuer ihres

Fahrzeugs eingeschlafen und hat einen Verkehrsunfall verursacht. Die

25-Jährige war mit ihrem Audi A4 am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, auf

der B 27 von Tübingen herkommend in Richtung Hechingen unterwegs.

Kurz nach der Abzweigung Belsen kam sie im Kolonnenverkehr langsam

auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 40-jähriger

Mercedes-Lenker konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die Pkw

streiften sich jedoch an der Seite, so dass der Mercedes von der

Straße in die abfallende Böschung abkam. Der Wagen der

Unfallverursacherin blieb etwa 50 Meter nach der Kollision auf ihrem

Fahrstreifen stehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der

Schaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme

und der Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr an der Unfallstelle

geregelt werden. So kam es in beide Richtungen zu einem Stau. Kurz

vor 19 Uhr war die Unfallaufnahme beendet. (ms)

