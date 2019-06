POL-TUT: (Hüfingen) Handwerksmaschinen und Diesel von Baustelle gestohlen

Hüfingen (ots) – Rund 900 Liter Dieselkraftstoff, einen

Bohrhammer, Stromerzeuger und Winkelschleifer haben unbekannte Täter

über das Pfingstwochenende von einer Baustelle am Bahngleis in der

Hausener Straße gestohlen. Die Einbrecher knackten die Schlösser an

mehreren Baucontainern und entwendeten daraus die Handwerksmaschinen.

Aus der Baustellentankstelle schlauchten die Ganoven den

Dieselkraftstoff ab. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.:

0771 83783-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.