POL-NMS: Rendsburg – Polizeibeamte bei Einsatz leicht verletzt

Rendsburg (ots) – 190612-2-pdnms Polizeibeamte bei Einsatz

leicht verletzt

Rendsburg. Polizeiliche Hilfe erbat eine Rendsburgerin (52) am

späten Dienstagabend (11.06.19, 22.25 Uhr) in der Ostlandstraße, da

ihr 24-jähriger polizeibekannter Sohn entgegen eines gerichtlichen

Annäherungsverbots an der Tür klingelte und klopfte. Als eine

Funkstreifenbesatzung den alkoholisierten Mann ansprach, reagierte er

sofort aggressiv und schlug auf die Beamten ein. Dem jungen Mann

konnten auf dem Boden liegend Fesseln angelegt werden. Beim Transport

zur und in den Räumen der Dienststelle beleidigte der 24-Jährige die

Beamten und trat und schlug um sich. Drei Beamte wurden leicht

verletzt, sie erlitten Prellungen, Kratzer und Abschürfungen. Die

Beamten sind weiterhin dienstfähig. Der 24-Jährige blieb zunächst in

polizeilichem Gewahrsam. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt

unter anderem wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neumünster | Publiziert durch presseportal.de.