POL-ME: Häuser und Geschäfte mit Edding beschmiert – Heiligenhaus – 1906059

Am späten Dienstagabend des 11.06.2019, gegen 23.00 Uhr,

beobachteten aufmerksame Zeugen einen Mann, der Türen, Fenster- sowie

Häuser- und Geschäftsfronten an der Hauptstraße in Heiligenhaus mit

schwarzem Edding beschriftete und bemalte. In vorbildlicher Weise

informierten die Zeugen sofort die örtliche Polizei, welche den gut

beschriebenen und von den Zeugen weiter beobachteten Mann dann auch

nur wenige Minuten später antreffen und überprüfen konnte.

Gegen den 45-jährigen Mann aus Heiligenhaus wurde ein

Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen eingeleitet. Ein Motiv der

sinnlos erscheinenden Aktionen konnte bisher nicht ermittelt werden,

da der alkoholisierte Beschuldigte die Tatbegehungen trotz eindeutig

belastender Zeugenhinweise sowie verräterischer Farbspuren an den

eigenen Händen ausdrücklich bestritt. Ein vom Beschuldigten

mitgeführter Schlagstock, den er bei erster Ansprache der Polizei

sofort weggeworfen hatte, wurde von den Beamten sichergestellt.

Bei einer polizeilichen Suche, auch in weiterer Entfernung des

aktuellen Einsatzortes, wurden bisher insgesamt neun Tatorte an

Häusern und Geschäften an der Hauptstraße und im Bereich Am Rathaus

gefunden und zur Anzeige gebracht. Der bisher erkannte Sachschaden

summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mehrere

hundert Euro.

