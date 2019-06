POL-ESW: Pressemeldung 12.06.2019 -2- Einbruchsdiebstähle in BSA

Eschwege (ots) – Polizei

Bad Sooden-Allendorf

-2- Einbruchsdiebstähle in Bad Sooden-Allendorf

Zum wiederholten Male drangen Unbekannte in der

Konrad-Adenauer-Allee in Bad Sooden-Allendorf in ein ehemaliges Hotel

ein. Die Unbekannten gelangten über eine Feuerleiter auf einen Balkon

im 4. OG, drückten die dortige Balkontür auf und gelangten so ins

Gebäudeinnere, wo die Täter u.a. einen Feuerlöscher entleerten. Die

Täter richteten dabei insgesamt Sachschaden in Höhe von 250.-EUR an.

Entwendet wurde nichts. Festgestellt wurde die Tat am

Montagnachmittag, gg. 14.20 Uhr.

Zwischen dem 07.06.2019, 14.30 Uhr und dem 11.06.2019, 09.00 Uhr

sind Unbekannte auf das Gelände der Rhenanusschule am Huhngraben in

Bad Sooden-Allendorf eingedrungen und haben auf dem Gelände eine

Garage aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus der Garage mehrere

z.T. motorisierte Gartengeräte der Firma Stihl, u.a. Motorsensen,

Heckenscheren, Freischneider sowie diverses Zubehör. Der Stehlschaden

wird auf insgesamt 8000.-EUR taxiert. Der Sachschaden an der

aufgebrochenen Garage wird mit 20.-EUR beziffert.

Hinweise in beiden Fällen an die Kriminalpolizei in Eschwege unter

05651/925-0.

