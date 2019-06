POL-FR: Feldberg – Aufmerksamer Ferienhausgast und eine hilflose 90 jährige Frau

Freiburg (ots) – Feldberg – Am heutigen Mittwoch, 12.06.2019, gg.

00:10 Uhr hörte ein Gast in ihrem Ferienhaus Hilferufe. Sie vermutete

die Rufe aus dem Bereich zwischen Falkau und Altglashütten,

vermutlich aus Richtung Bahnhof. Die Frau verständigte unverzüglich

das Polizeirevier Titisee-Neustadt und teilte diesen Sachverhalt mit.

Der Streifendienst des Polizeirevier Titisee-Neustadt fuhr

unverzüglich zu diesem Ferienhaus. Der Nahbereich wurde unmittelbar

intensiv abgesucht und die Nachbarschaft befragt. Im Garten des

Ferienhauses konnten die Hilferufe vernommen und auch näher

lokalisiert werden. Die Hilferufe kamen aus dem Bereich Ortsstraße,

Altglashütten. Bei der anschließenden weiteren Suche konnte dann die

rufende Person, eine 90 jährige Frau im Garten ihres Anwesens auf

Gras liegend gefunden werden. Sie war ansprechbar, klagte jedoch über

starke Schmerzen und ihr Körper was in sich verdreht. Unverzüglich

wurde der Notarzt und das DRK verständigt. Diese trafen kurz darauf

vor Ort ein und brachten die Frau in die Heliosklinik. Eine heute

Morgen durchgeführte Nachfrage in der Klinik ergab, dass die Frau

noch immer intensivmedizinisch versorgt wird. Sie hatte einige

Knochenbrüche erlitten und leidet an einem sogenannten Liegetrauma.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die verunglückte Frau dement

und auch verwirrt ist. Sie selbst hat keinerlei Erinnerungen an den

Vorfall. Der Sohn welcher durch die Polizei erreicht werden konnte,

erschien vor Ort und kümmert sich um alles Weitere. Sie ist wohl aus

dem Fenster im 1. OG ihres Hause gefallen. Das Fenster befindet sich

in einer Höhe von 3,50 Metern. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder

eine Straftat ergaben sich nicht.

Das Wichtigste hierbei ist aber, dass die Hinweisgeberin die

Hilferufe ernst genommen, sofort die Polizei angerufen hat und somit

dafür sorgte, dass die Frau aufgrund der unverzüglich eingeleitenden

Suchmaßnahmen des Polizeirevier Titisee-Neustadt gefunden und die

lebensnotwendige medizinische Hilfe zugeführt werden konnte.

Medienrückfragen bitte an:

Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 – 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Freiburg | Publiziert durch presseportal.de.