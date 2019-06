POL-NB: Brand eines Appartementhauses nach Blitzeinschlag

Prerow/ Darß (ots) – In Prerow/ Darß schlug der Blitz heute um

03.20 Uhr während eines schweren Gewitters in ein Appartementhaus

ein. Dadurch geriet der Dachstuhl in Brand und wurde durch die 40

alarmierten Kameraden der umliegenden Feuerwehren gelöscht. Insgesamt

vier der acht Appartements sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden

beträgt mindestens 150.000 EUR. Eine Gefahr für Personen bestand

nicht.

