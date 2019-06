POL-PDWIL: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt einbehalten

Bernkastel-Kues (ots) – Am Mittwoch fiel einer Streife der Polizei

Bernkastel gg. 02:10 Uhr ein Pkw auf, der die Saarallee in

Bernkastel-Kues ohne eingeschaltetes Abblendlicht befuhr. Bei einer

anschließenden Verkehrskontrolle konnte starker Alkoholgeruch in der

Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Gegen den Fahrer

wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde

sichergestellt.

