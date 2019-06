POL-HI: Unfall auf dem „Weinberg“ fordert erneut einen Schwerverletzten

Hildesheim (ots) – Bockenem/ Nette (web) – Am heutigen Dienstag,

gegen 17:30 Uhr, kam es erneut zu einem schweren Motorradunfall auf

dem Netter Weinberg.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 17jähriger aus der Gemeinde Harsum

den Weinberg in Rtg. Nette. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im

Verlauf der für ihn folgenden Linkskehre kam der junge Mann zu Fall

und prallte in den rechten, angrenzenden Straßengraben. Einen

massiven Straßenbaum verfehlte der Kradfahrer glücklicherweise um

wenige Zentimeter. Trotzdem verletzte er sich schwer. Der 17jährige

wurde mit einem Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus

zugeführt. Er wurde stationär aufgenommen. Am Krad, eine 125er KTM,

entstand geringer Sachschaden (ca. 1.000 Euro). Außerdem wurde ein

Leitpfosten beschädigt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Verletzten

wurde der Weinberg halbseitig gesperrt. Es kam nur zu geringen

Behinderungen.

Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch ein Notarzt und ein

Rettungswagen vor Ort.

