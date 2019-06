FW-E: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus, 2 Personen über Drehleiter gerettet.

Heidhausen, Heidhauser Straße, 11.06.2019, 17:11 Uhr (ots) –

Heute Nachmittag um 17:11 Uhr meldeten Anwohner eines

Mehrfamilienhauses an der Heidhauser Straße einen Kellerbrand. Beim

Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte drang Rauch aus dem

Keller in den Treppenraum. Bis auf zwei Mieter im ersten Obergeschoss

hatten die übrigen Bewohner das Haus bereits verlassen. Die beiden

Personen machten am offenen Fenster zur Straßenseite auf sich

aufmerksam und konnten über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht

werden. Der Brand in einem der Kellerräume wurde von einem Trupp

unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht, während zwei weitere

Trupps mit Atemschutzgeräten die übrigen Wohnräume kontrollierten.

Während der Rettungs- und Löscharbeiten blieb die Heidhauser Straße

für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Da Teile der Hausinstallation durch

den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden, mussten Gas und Strom

abgestellt werden. Insgesamt wurden 5 Bewohner rettungsdienstlich

untersucht, konnten jedoch unverletzt nach dem Einsatzende wieder in

ihre Wohnungen zurück. Nach Lüftungsmaßnahmen und abschließenden

Schadstoffmessungen übernahm die Kripo die Ermittlung der

Brandursache. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen der Freiwilligen

Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr sowie mit drei Rettungswagen und

einem Notarzt im Einsatz. (PB)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Peter Bachmann

Telefon: 0201 12-39

Fax: 0201 12-37219

E-Mail: peter.bachmann@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Essen | Publiziert durch presseportal.de.