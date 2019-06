POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motoradfahrer in Georg-Weierbach

Idar-Oberstein (ots) – Am frühen Abend des 11.06.2019 kam es in

der Industriestraße in Georg-Weierbach zu einem Verkehrsunfall, bei

dem abermals ein Motorradfahrer verletzt wurde. Beim Ausfahren von

einem angrenzenden Firmengelände übersah ein 55-jähriger LKW-Fahrer

den bevorrechtigten Motorradfahrer. Der 64-jährige Motorradfahrer

versuchte, den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu vermeiden.

Dies gelang ihm auch, allerdings verlor er durch das rasante Manöver

die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Er wurde

verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

