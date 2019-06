FW-MG: Rauchmelder verhindert größeren Schaden

Mönchengladbach-Rheydt, 11.06.2019, 18:40 Uhr, Nordstraße (ots) –

Um 18:40 Uhr meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der

Nordstraße der Leitstelle der Feuerwehr einen piepsenden Rauchmelder

in einer Nachbarwohnung und Brandgeruch im Treppenhaus.

Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten in der Wohnung eine

Rauchentwicklung fest. Ursache der Rauchentwicklung war ein

brennender Topf auf dem Küchenherd. Da keiner der Anwohner des

Mehrfamilienhauses Auskunft geben konnte, ob die Bewohner zu Hause

sind und in der Wohnung ein bellender Hund zu hören war, wurde die

Wohnungstüre gewaltsam geöffnet. Der Hund hatte sich in einen

rauchfreien Raum zurückgezogen und konnte in der Wohnung verbleiben.

Der Topf wurde vom Küchenherd genommen und abgelöscht. Im Anschluss

erfolgte die Entrauchung der Wohnung mit einem Hochleistungslüfter.

Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Für die Zeit

des Einsatzes kam es im Bereich der Einsatzstelle zu

Verkehrsstörungen.

Durch den vorhandenen Rauchmelder konnte die Feuerwehr frühzeitig

alarmiert und größerer Schaden verhindert werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und

Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der

Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der

Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt und der

Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christoph Musch

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.