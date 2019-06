POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen (ots) – Unbekannte stahlen Schmuck und einen Fernseher.

Die Unbekannten waren zwischen Sonntag, den 09.06.2019, 12:00 h

und Dienstag, den 11.06.2019, 15:30 h in ein freistehendes

Einfamilienhaus am Omperter Weg eingebrochen und hatten das gesamte

Haus durchwühlt. Bisher ist bekannt, dass die Diebe zumindest Schmuck

und einen Fernseher gestohlen haben. Hinweise werden an die

Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (679)

