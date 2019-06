POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Einbruch in Optikergeschäft – zahlreiche Brillen und Bargeld entwendet – Polizei sucht Zeugen

Albstadt (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft drang über

das vergangene Pfingstwochenende in ein Optikergeschäft in der

Bahnhofstraße ein, indem sie ein Fenstergitter aus- und das

dahinterliegende Fenster aufhebelten. Neben Bargeld in Höhe von

einigen tausend Euro entwendeten die Täter zahlreiche, hochwertigen

Brillen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei in

Rottweil übernahm die Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen

Fahrzeugen oder Personen werden an die Kripo Rottweil, Tel.

0741/477-0,erbeten.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.