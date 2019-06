POL-S: In Schule eingebrochen – Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots) – In Schule eingebrochen – Zeugen

gesucht Polizeibeamte haben in der Nacht zu Dienstag (11.06.2019)

zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen, die im

Verdacht stehen, zusammen mit zwei Unbekannten in einen

Schulgebäudekomplex an der Bernhauser Straße eingebrochen zu haben.

Die Tatverdächtigen warfen zunächst mit einer Betonplatte ein Fenster

eines Gebäudes ein. In diesem brachen sie Türen und Schränke auf und

durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit einem Feuerlöscher aus dem

ersten Gebäude schlugen sie ein Fenster eines weiteren Gebäudes ein.

Auch dort durchsuchten sie die Räume. Zeugen verständigten die

Polizei, die zwei Tatverdächtige in Tatortnähe vorläufig festnahm. Ob

etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden

gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer

+4971189905778 zu melden. en.

