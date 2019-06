POL-EL: Lingen – Verkehrsprojekt des Einsatz- und Streifendienstes

Lingen (ots) –

Der Einsatz- und Streifendienst in Lingen führt ab heute zunächst

befristet bis Ende des Jahres ein Verkehrsprojekt mit Unterstützung

von Polizeibeamten und -Beamtinnen der Bereitschaftspolizei Osnabrück

durch. Ziel des Projektes ist es, an wechselnden Orten im Stadtgebiet

Lingen und mit unterschiedlich hoher Anzahl an Beamten/-innen

Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Es werden auch angrenzende

Gebiete in den Altkreisen Lingen und Meppen sowie im LK Grafschaft

Bentheim berücksichtigt. Hintergrund des Projektes sind die nach wie

vor hohen Verkehrsunfallzahlen, auch wenn die Unfälle mit tödlich

verletzten Personen im letzten Jahr rückläufig waren. Allerdings

werden die Straßen nicht nur durch Kraftfahrzeuge, sondern auch durch

Fahrräder (inkl. E-Bikes und Pedelecs) sowie zukünftig auch durch

E-Roller genutzt und insgesamt stärker belastet. Durch die

Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Orten soll daher zum

einen die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer/-innen

erhöht und zum anderen das subjektive Entdeckungsrisiko durch diese

örtlich und zeitlich wechselnden Kontrollen verstärkt werden. Die

Verkehrskontrollen werden in Uniform und auch durch zivile

Polizeibeamte/-innen durchgeführt. Zudem wird das Thema „Ablenkung im

Straßenverkehr“ durch die Nutzung von technischen Geräten sowie das

Anlegen der Sicherheitsgurte in den Fokus dieser Maßnahmen genommen.

Am heutigen ersten Tag des Projektes wurden die Polizeibeamten/-innen

der Bereitschaftspolizei Osnabrück durch die Inspektionsleiterin

Polizeidirektorin Nicola Simon begrüßt. „Wir bedanken uns sehr

herzlich bei der Hundertschaft in Osnabrück für diese Unterstützung

und ihre Beteiligung an dem Verkehrsprojekt. Denn diese Unterstützung

ermöglicht uns eine flächendeckendere und kontinuierlichere

polizeiliche Verkehrsüberwachung.“ /mal

