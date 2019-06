POL-ME: Polizei kontrollierte Motorradfahrer – Kreis Mettmann – 1906052

Mettmann (ots) –

Am vergangenen Pfingstwochenende haben auch auf den beliebten

Strecken im Kreis Mettmann wieder etliche Motorradfahrerinnen und

Motorradfahrer das sonnige Wetter für eine Ausfahrt genutzt. Da

Zweiradfahrer im Straßenverkehr – ohne Knautschzone – gewöhnlich die

„schwächeren“ Verkehrsteilnehmer darstellen, liegt deren Sicherheit

der Kreispolizei besonders am Herzen.

Um die leider seit einigen Jahren wieder ansteigenden

Verkehrsunfälle mit Motorrädern auch bei uns im Kreis Mettmann wieder

zu senken, setzt die Kreispolizei neben Prävention und

Öffentlichkeitsarbeit auch auf verstärkte Verkehrskontrollen im

gesamten Kreisgebiet – so auch am vergangenen Pfingstsonntag (9. Juni

2019).

Zwischen 9 und 17 Uhr kontrollierten die Beamten auf den Straßen

im Kreisgebiet zum Schutz von Zweiradfahrern gezielt

Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, aber auch Autofahrer und

andere Verkehrsteilnehmer. Insgesamt stellten die Beamten während

ihrer Kontrollen 230 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. 47

Fahrzeugführer wurden herausgewunken, vier von ihnen waren so schnell

unterwegs, dass sie Fahrverbote ereilten.

Zwei besonders schnelle Motorradfahrer gingen den Beamten mit

ihrem mobilen Messgerät an der Losenburger Straße in Heiligenhaus

ins Netz. Bei erlaubten 50 km/h wurden die beiden Motorradfahrer

innerhalb weniger Minuten mit 108 bzw. 96 km/h gemessen. In wenigen

Tagen werden die beiden Verkehrssünder Post erhalten, über deren

Inhalt sie nicht erfreut sein dürften: Auf sie wartet eine Anzeige,

ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie eine empfindliche

Geldstrafe.

