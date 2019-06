POL-BN: Bonn-Bad Godesberg/-Gronau: Umfangreiche Verkehrskontrollen

Bonn (ots) –

Am Freitagabend (07.06.2019) führte die Bonner Polizei an mehreren

Orten in Bonn-Bad Godesberg und -Gronau im Rahmen des Präsenz- und

Interventionskonzeptes Verkehrskontrollen durch.

Am frühen Abend wurden zunächst Geschwindigkeitskontrollen auf der

Remagener Straße in Fahrtrichtung Landesgrenze durchgeführt. Hier

wurden insgesamt zwanzig Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen

überhöhter Geschwindigkeit gefertigt. Parallel wurden

Verkehrsteilnehmer auf der Koblenzer Straße in Höhe des Kurparks und

auf der Bonner Straße überprüft.

Gegen 22:00 Uhr wurde der in Richtung Bad Godesberg fließende

Verkehr auf der B9 in Höhe der Bundeskunsthalle in den Fokus

genommen. Dort unterstützte das technische Hilfswerk die Polizei

durch die Ausleuchtung der Kontrollstelle. Insgesamt wurden bei den

bis 01:30 Uhr andauernden Kontrollen 120 Personen und 90 Fahrzeuge

kontrolliert. Dabei wurden zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und eine wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln

gefertigt. Bei einem 36-Jährigen Autofahrer fanden die Beamten eine

geringe Menge Kokain.

Außerdem waren zwei Verkehrsteilnehmer nach ersten Erkenntnissen

unter dem Einfluss von Drogen unterwegs, ein 49-Jähriger fuhr

alkoholisiert. Darüber hinaus wurden 18 Verwarngelder, unter anderem

wegen Gurtverstößen, fällig.

