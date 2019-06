POL-K: 190611-4-K/WES Unbekannte Wasserleiche – Polizei Wesel bittet um Hinweise

Köln (ots) –

Die Polizei Wesel bittet um Hinweise zu einer Wasserleiche, die am

Sonntagmorgen (2. Juni) am Rheinufer in Rheinberg-Eversael von einem

Angler gefunden wurde. Der unbekannte Verstorbene trug einen

auffälligen roten Slip mit einer aufgedruckten Komikfigur. Bei dem

aufgedruckten Bild handelte es sich um ein liegendes Schwein mit

grün-gelber Kleidung.

Weitere Informationen und ein Foto der auffälligen Unterhose sind

unter dem folgenden Link aus der Pressemitteilung der Polizei Wesel

zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4291788.

(ph)

