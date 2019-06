POL-DN: Einbrecher verscheucht

Linnich (ots) –

Zwei Unbekannte betraten am Freitag ein Grundstück in der

Kirchstraße in Gevenich. Zuvor hatten sie am Haus geklingelt und

geglaubt, es wäre niemand zu Hause.

Gegen 10:00 Uhr vernahm die Bewohnerin die Türklingel. Über eine

Kamera am Eingang konnte sie zwei unbekannte junge Männer erkennen.

Sie entschloss sich, die Tür nicht zu öffnen. Nach mehrmaligem

Klingeln gingen die beiden Fremden offenbar davon aus, dass niemand

zu Hause sei. Sie überstiegen eine kleine Mauer und begaben sich auf

die Rückseite des Hauses. Die Bewohnerin machte dann an der

geöffneten Terrassentür durch Rufen auf sich aufmerksam. Die beiden

Jugendlichen entfernten sich daraufhin.

Zur Beschreibung konnte die Frau angeben, dass beide dunklere

Haare hatten und etwa 14 bis 17 Jahre alt waren. Einer trug eine

blau-graue Hose, der andere war mit einem weißen Oberteil bekleidet.

Melden sie verdächtige Beobachtungen unverzüglich der Polizei

unter der Notrufnummer 110. Jeder Hinweis zählt!

