POL-BN: Foto-Fahndung: Verdacht der schweren Brandstiftung – Wer kennt diese beiden Männer?

Bonn (ots) –

Zwei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, in der Nacht zu

Sonntag (10.06.2019) vorsätzlich einen Brand in einem Lagerraum eines

Bonner Hotels an der Berliner Freiheit gelegt zu haben.

Zur Tatzeit gegen 01:00 Uhr wurden beide von der

Überwachungsanlage videografiert. Das Feuer konnte vor dem

Übergreifen auf weitere Räume des Hotels durch die Feuerwehr gelöscht

werden.

Da die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren

Brandstiftung bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen

geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder von den

Männern veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen geben kann, setzt

sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228

15-0 in Verbindung.

